Filca Cisl, congresso a Salerno dal 4 al 6 giugno con la leader nazionale Daniela Fumarola

Da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno prossimi il Grand Hotel Salerno ospiterà il XVIII congresso della Filca Cisl nazionale, il sindacato delle costruzioni della Cisl, con lo slogan “Il coraggio della partecipazione – Bilateralità, responsabilità e contrattazione per un lavoro di qualità”. Interverrà anche la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

L’inizio dei lavori è previsto mercoledì 4 alle 14,30, con la relazione del segretario generale Enzo Pelle e il saluto del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e degli ospiti presenti. Molto ricca la mattina di giovedì 5: a partire dalle 11 ci saranno infatti l’intervento della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sul tema “La tecnologia al servizio della qualità del lavoro e dell’impresa”, e a seguire una tavola rotonda sullo stesso tema alla quale parteciperanno Federica Brancaccio, Presidente Ance, Luca Bianchi, Direttore Generale Svimez, Natale Forlani, Presidente Inapp, e il segretario generale della Filca-Cisl, Enzo Pelle. L’evento sarà moderato dal giornalista Giuseppe De Filippi, vicedirettore del Tg5.

Nel corso della mattinata ci sarà anche un intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Chiuderà i lavori la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. Nel pomeriggio è previsto l’intervento dell’economista Giuseppe Sabella sugli effetti della transizione economica sul lavoro, mentre l’elezione della segreteria della Filca-Cisl nazionale è in programma venerdì 6 giugno, nel primo pomeriggio.

Al congresso della Filca Cisl nazionale parteciperanno circa 350 delegati provenienti da tutta Italia, in rappresentanza dei 300mila iscritti alla Filca. Sarà presente anche una folta delegazione sindacale straniera. Tra i temi che saranno affrontati nel corso della tre giorni di Congresso ci saranno la sicurezza nei cantieri e in tutti i luoghi di lavoro, la legalità nel settore, la tecnologia, le infrastrutture, la contrattazione e la partecipazione. Nel corso dei lavori sarà anche lanciata una proposta Filca su un nuovo umanesimo negli Enti bilaterali delle costruzioni.