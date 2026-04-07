Filiera aeronautica, al Dac la firma dell’accordo tra Leonardo Elicotteri e imprese campane

Si terrà venerdì 10 aprile, alle ore 9, presso la Sala Saffo del Dac – Distretto Aerospaziale della Campania a Città della Scienza, l’evento di sottoscrizione dell’accordo tra Leonardo Elicotteri e le prime due imprese campane coinvolte, Ompm e Sapa. L’intesa rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della filiera aeronautica e manifatturiera ad alta tecnologia della regione, valorizzando competenze, capacità produttive e prospettive di sviluppo del sistema industriale locale.

Un passo strategico per la Campania

L’accordo mira a consolidare il ruolo della Campania come polo di eccellenza nel settore aerospaziale, creando sinergie tra le imprese regionali e una delle principali realtà industriali italiane a livello internazionale. La collaborazione punta a integrare competenze specialistiche, sviluppare capacità produttive avanzate e sostenere la crescita tecnologica del territorio.

I protagonisti dell’intesa

All’incontro parteciperanno Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, Gian Piero Cutillo, managing director della divisione Elicotteri di Leonardo, e Fulvio Bonavitacola, assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico della Regione Campania, insieme ai rappresentanti delle aziende coinvolte.