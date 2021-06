Filiera ittica, Napoli prima provincia per numero di imprese. Campania terza tra le regioni

La filiera ittica in Italia conta 27.230 imprese al 31 marzo 2021. Di queste, 12.125 sono attive nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 674 nelle attività manifatturiere e 14.431 nel commercio all’ingrosso e al dettaglio. Tra le prime tre regioni per numero di imprese ci sono il Veneto con 3.987 attività, la Sicilia con 3.849 e la Campania con 3.489. La prima provincia è Napoli con 2.278 imprese, seguita da Rovigo (2.195) e Ferrara (1.962): sono questi alcuni dati contenuti nel volume “Dal mare alla tavola. La filiera ittica in Italia”, a cura dell’Osservatorio economico Cia – Agricoltori Italiani.

All’interno della pubblicazione si trovano analisi ed approfondimenti inediti, arricchiti da grafici statistici e tabelle. Le aziende sono suddivise per sezioni, divisioni e codici Ateco, nonché per regioni e province, con il dettaglio delle localizzazioni e dei relativi addetti.

