Filippelli, Di Porzio, Virgilio: gli ospiti di Sud Reporter stasera

Formazione, istruzione, povertà educativa e situazione economica. Questi i temi principali di stasera per la puntata n° 11 di Sud Reporter su Campi Flegrei Tv, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 199 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tvcampiflegrei.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene trasmesso in diretta.

Ospiti in studio l’assessore regionale alla Formazione Armida Filippelli e Massimo Di Porzio, presidente di Fipe-Confcommercio Campania.

In collegamento ci sarà lo scrittore Massimiliano Virgilio che presenta il suo nuovo romanzo “Il tempo delle stelle” (Rizzoli editore). Per la rubrica #dilloasudreporter arriverà la testimonianza sulla situazione delle terapie per i pazienti oncologici nella sanità pubblica.

E ancora un collegamento con l’attrice e influencer Mirea Flavia Stellato. Poi la rubrica #mypod – Il podcast impertinente di Taisia Raio.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.