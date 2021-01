Filippine, cinema italiano protagonista col Moviemov Film Festival

Dopo il grande successo delle passate edizioni a Bangkok, Manila e Hanoi, torna anche quest’anno il Moviemov Italian Film Festival: la decima edizione della manifestazione si terrà dal 1° al 6 febbraio 2021 con una vera e propria sala virtuale, grazie alla collaborazione con My Movies, portando ancora una volta il cinema italiano nelle Filippine. Madrina della decima edizione sarà l’attrice Sara Serraiocco, uno dei volti internazionali del cinema italiano. “In seguito alle misure di contenimento della pandemia anche in Asia”, hanno dichiarato i direttori artistici Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, “abbiamo deciso di confermare la decima edizione del Moviemov Italian Film Festival di Manila ma rendendola fruibile online, convinti che sia quanto mai importante mettere al centro la cultura e il cinema italiano all’estero”. “Sono onorata di prendere parte come madrina al festival Moviemov che dà visibilità ai film italiani nelle Filippine”, ha affermato Sara Serraiocco. “Specialmente in questo anno così difficile che ha costretto la chiusura delle sale cinematografiche”.

Prodotto e organizzato dall’Associazione culturale Playtownroma e diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, il Moviemov Italian Film Festival è un festival itinerante nato nel 2010 grazie al sostegno della Direzione Generale per il Cinema, del Ministero italiano per i Beni Culturali, in collaborazione e su sollecitazione delle Ambasciate italiane a Bangkok, Manila e Hanoi, con il sostegno di istituzioni pubbliche sia italiane che internazionali e partner privati. Il festival ha come obiettivo primario la costruzione di una piattaforma d’incontro per la promozione culturale e commerciale del nuovo cinema italiano all’estero, in particolare nel sud est asiatico che non era mai stato esplorato in modo strutturale e rappresenta invece sempre più un bacino interessantissimo dal punto di vista commerciale. Quest’anno, per la prima volta, il Moviemov si declina in tre diversi segmenti: Moviemov Showcase, con otto titoli italiani in vetrina e un omaggio a Pinocchio in occasione del 140esimo anniversario; Moviemov Industry; e un segmento rivolto al sociale, con la proiezione del cortometraggio Princess di Silvia Luzi e Luca Bellino.