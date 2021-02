Filippine, “Volevo nascondermi” vince il Moviemov Italian Film Festival

“Volevo Nascondermi”, diretto da Giorgio Diritti e interpretato da Elio Germano, è il film vincitore della decima edizione del Moviemov Italian Film Festival che ha avuto luogo dal 1° al 6 febbraio, grazie alla collaborazione con My Movies, e ha celebrato il grande cinema d’autore italiano nelle Filippine, raggiungendo 4.900 spettatori tra proiezioni e incontri e 96.000 contatti. “Accolgo con grande gioia la notizia di questo riconoscimento dal Moviemov Italian Film Festival – ha dichiarato il regista Giorgio Diritti – Sono molto felice che la vita di questo artista particolare e il sentimento della sua arte siano arrivate fino agli spettatori delle Filippine. Immagino Ligabue molto felice, sorridente sulla sua moto che visita quella terra lontana cercando nuovi animali da dipingere di isola in isola e forse incontrando qualche artista come lui, non molto conosciuto, ma così convinto del suo valore da riuscire a superare ogni umiliazione, difficolta e solitudine. Ringrazio per il premio che condivido con tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura, Elio in primis, ma anche la mia straordinaria equipe tecnico-artistica e Palomar che ha creduto in questo progetto”. Anche quest’anno, Moviemov Italian Film Festival ha ospitato numerosi incontri online con attori e registi che hanno presentato i titoli della vetrina: Non Odiare, Volevo Nascondermi, I Predatori, Palazzo di Giustizia, Padrenostro, Punta Sacra, Pinocchio e Il mio Corpo. Tra gli ospiti che hanno partecipato alla rassegna, i registi Claudio Noce, Mauro Mancini, Chiara Bellosi, Francesca Mazzoleni, Michele Pennetta, gli attori Rocco Papaleo, Maurizio Lombardi, Daphne Scoccia, Giovanni Anzaldo, Paola Lavini, la sceneggiatrice Tania Pedroni, lo scenografo Paki Meduri e il costumista Massimo Cantini Parrini.

I registi Silvia Luzi e Luca Bellino hanno presentato il cortometraggio Princess, che racconta del terribile rogo che nell’agosto scorso ha distrutto le abitazioni di una comunità filippina di Roma. Moviemov Italian Film Festival ha ospitato inoltre un omaggio a Pinocchio, a 140 anni dalla prima apparizione del personaggio sul periodico settimanale “Giornale per i bambini”, con la proiezione di alcuni titoli dedicati all’amato burattino, tra cui il film d’animazione Pinocchio (2012) di Enzo D’Alò; Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini; la miniserie televisiva Pinocchio (2009) di Alberto Sironi; e Pinocchio (2002) diretto e interpretato da Roberto Benigni. Con una masterclass condotta dallo scrittore Marco Franzoso, l’omaggio è stato un percorso tra libri e cinema ed è stato realizzato grazie al sostegno dell’Ambasciata italiana a Manila e alla collaborazione con PIA Philippine Italian Association e cinque università filippine: Xavier University (Cagayan), De La Salle University Bacolod (Institute of the Moving Image), De La Salle University Manila, Ateneo de Naga, College of St. Benilde, School of arts and design UP Diliman, Film Institute.