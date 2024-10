Filippo Antonio De Cecco, i soci votano a favore della conferma

Filippo Antonio De Cecco è confermato presidente e amministratore delegato del gruppo De Cecco, grazie al supporto di oltre il 55 per cento del capitale e alla coesione della famiglia. Il gruppo, terzo produttore mondiale di pasta dopo Barilla ed Ebro Foods, si prepara a una nuova fase di investimenti. Escono dal consiglio di amministrazione Saturnino De Cecco e Adolfo Ronco Municchi, mentre Francesco Pugliese, ex a.d. di Conad, entra come consigliere indipendente.

Questo rafforzamento della governance, sostenuto anche dalla famiglia di Giuseppe Aristide De Cecco, detentrice di circa il 12 per cento del capitale, segna un momento cruciale per l’azienda abruzzese. La rinnovata stabilità permetterà al gruppo di lanciare un piano quinquennale di investimenti, con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di un miliardo di euro.

Nonostante l’uscita di Saturnino De Cecco, la rappresentanza della famiglia rimane salda con figure come Giuseppe Adolfo, Giuseppe Alfredo, Giuseppe Aristide e sua figlia Beatrice. Sono confermati nel consiglio Gianni Letta, Mario Boselli e Bruno Pavesi.