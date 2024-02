Filippo Gori primo italiano al timone di JP Morgan in Europa, Medio Oriente e Africa

Filippo Gori è nominato Ceo di JP Morgan per la regione EMEA e co-head di global banking. È la prima volta che un banchiere italiano diventa il numero uno di tutte le attività in Europa, Medio Oriente e Africa della più grande banca al mondo sia per total assets che per capitalizzazione di Borsa. Gori sarà anche co-responsabile, insieme a Doug Petno, dell’investment banking e del commercial banking di JP Morgan a livello globale.

Gori, 49enne originario della provincia di Arezzo, si è laureato all’Università Bocconi di Milano e poi ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1999, svolgendo diversi ruoli nelle sedi Londra e New York. Nel 2013 è stato trasferito a Hong Kong, dove ha svolto vari incarichi fino a diventare chief executive officer di JP Morgan per la regione AsiaPacific nel 2019, supervisionando le attività della banca nei 16 Paesi in cui è presente in quella regione.

Attualmente il banchiere toscano risiede ancora a Hong Kong, ma a breve si trasferirà a Londra per assumere il nuovo incarico. A sostituirlo alla guida dell’area Asia Pacifico è stato già nominato il banchiere olandese Sjoerd Leenart.