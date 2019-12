Filippo Liverini nel Consiglio di amministrazione dell’Università del Sannio

E’ stata ufficializzata la nomina del presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio. L’investitura di durata triennale avrà inizio il primo gennaio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2022.

Lo statuto dell’Università prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito con decreto del Rettore ed è composto da Il Rettore che lo presiede, un rappresentante eletto dagli studenti, due componenti scelti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, e che non appartengono ai ruoli dell’ateneo, quattro componenti scelti tra docenti dell’Ateneo, un componente scelto tra tutto il personale tecnico ed amministrativo. “Sono molto orgoglioso e soddisfatto per questa prestigiosa investitura giunta dall’Università degli Studi del Sannio – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. Credo che le potenzialità del nostro Ateneo siano notevoli e cercherò, come in tutte le attività nelle quali sono coinvolto, di fornire il mio massimo contributo, forte della mia esperienza imprenditoriale e di quella Confindustriale. Solo se saremo in grado di trasformare il capitale umano in risorse produttive per il nostro territorio potremmo realmente vincere la sfida della competitività. Ringrazio il Rettore Gerardo Canfora ed il Senato Accademico per aver riposto fiducia nella mia persona e spero di riuscire a fornire il supporto necessario al raggiungimento di ambiziosi traguardi. La collaborazione tra l’Università le imprese è di importanza strategica per l’innovazione e lo sviluppo del Paese. Lo scambio di conoscenze tra atenei e aziende e l’attuazione di progetti comuni sono fondamentali per l’attrattività delle università, la competitività delle aziende, l’occupabilità degli studenti, e la crescita economica e sociale dei territori”.

Filippo Liverini è presidente di Confindustria Benevento dal 2016. Nato a Sydney (Australia) il 23 aprile 1962 vive a Telese Terme. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “Federico II”, Filippo Liverini è dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti. E’ rappresentante Legale, presidente e direttore amministrativo e Finanziario della sMangimi Liverini spa. Componente del comitato territoriale Bper Campania – Puglia nord, è vice presidente di Confindustria Campania con delega ai trasporti e alle infrastrutture ed è incaricato da Confindustria Campania del premio Industria Felix.