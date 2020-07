Filippo Liverini nel gruppo tecnico Credito e finanza di Confindustria

Il leader degli imprenditori sanniti, Filippo Liverini, entra a far parte nel gruppo tecnico credito e finanza di Confindustria. “Quello del credito – commenta in una nota – rappresenta uno dei temi centrali della mia squadra di presidenza. Le imprese per crescere hanno bisogno di un sistema bancario amico, in grado di valutare e sostenere gli investimenti. Il rapporto banca-impresa va impostato su un piano di reciproca collaborazione e trasparenza. Confindustria Benevento ha puntato molto su questo, da qui ii ciclo di appuntamenti sul Credito amico, ma anche l’attivazione del servizio Bancopass e l’apertura dello sportello territoriale Élite. La nomina ne! comitato tecnico credito e finanza mi consente di mettere al servizio del sistema associativo l’esperienza maturata sui campo”. “Ringrazio il presidente Carlo Bonomi e il vice presidente Emanuele Orsini che mi hanno introdotto nella loro squadra – si legge ancora nella nota diffusa dal presidente di Confindustria Benevento -. Si tratta di un compito di particolare rilevanza nell’attuale fase di vita del Paese che ci vede chiamati a fornire il nostro supporto attraverso proposte fattive e vere e proprie riforme strutturali, Saremo chiamati a confrontarci su progetti che rappresenteranno uno snodo cruciale per la tenuta ed il rilancio del nostro tessuto industriale». Lo statuto di Confindustria assegna ai gruppi tecnici il compito di favorire la più efficace attuazione delle deleghe affidate ai vice presidenti e ad assicurare la più ampia partecipazione dell’intero sistema all’impostazione delle linee strategiche e degli obiettivi qualificanti delle politiche di rappresentanza e delle azioni di Confindustria. Il gruppo tecnico Credito e Finanza, in particolare, sarà chiamato a individuare strategie di intervento volte a favorire l’accesso delle imprese al credito bancario e alie fonti finanziarie alternative nonché al rafforzamento della loro struttura finanziaria”.