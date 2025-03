Film-Ars: viaggio nell’arte partenopea con “Alla Ricerca dell’Arte Perduta”

Partita il 26 febbraio alla galleria Frame Ars Artes, con il cine-vernissage dedicato alla leggendaria gallerista Peggy Guggenheim, FILM-ARS Festival di film d’arte, sotto la direzione artistica della regista M. Deborah Farina, prosegue mercoledì 12 marzo con l’evento “Napoli ritrovata: percorsi dall’Accademia di Belle Arti di Napoli”. L’evento è dedicato all’importanza che l’istituzione e i suoi maestri hanno avuto nella formazione delle nuove correnti e tendenze artistiche partenopee.

Per l’occasione, sarà proiettato il documentario “Alla ricerca dell’arte perduta”, diretto da Tony Stefanucci e curato da Vitaliano Corbi. Il filmato, risalente al 1994 e mai più proiettato da allora, offre uno straordinario affresco di decenni di grande fermento artistico e culturale della città, oltre a una critica costruttiva alle istituzioni per la scarsa attenzione e valorizzazione dimostrata nei confronti dell’arte contemporanea (da cui il concetto di “arte ritrovata” riferito ai nuovi generi). Il documentario include interviste e immagini esclusive “sul campo” di figure quali Mario Persico, Gerardo Di Fiore, Armando De Stefano, Guido Tatafiore, Enrico Ruotolo, Elio Washimps, Salvatore Cotugno, Augusto Perez, Domenico Spinosa, Mario Colucci, e personalità della cultura come Cesare Falchero, Pasquale Esposito, Eleonora Puntillo e altri.

Alla proiezione seguirà un incontro con Tony Stefanucci e Lino Vairetti, autore della colonna sonora del film, oltre che con Deborah Farina e Paola Pozzi.

Un appuntamento esclusivo della rassegna, per il quale è prevista la partecipazione di molti protagonisti dell’epoca e di coloro che, proprio a partire dagli studi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, hanno intrapreso la propria carriera nel mondo dell’arte.

FILM-ARS, Mercoledì 12 marzo 2025, ore 19:00, Galleria “Frame Ars Artes”, Corso Vittorio Emanuele 525, Napoli