Film Commission Campania, Canova apre il ciclo di corsi del 2019

Anche per il 2019, la Film commission della Campania promuove un fitto programma di corsi, workshop, borse e misure di sostegno per imprese e professionisti dell’audiovisivo. E sarà Gianni Canova, critico cinematografico, scrittore, giornalista, volto di Sky e rettore dello Iulm di Milano, ad aprire domani un mini-ciclo di due incontri dal titolo ‘Trame. dialoghi interdisciplinari intorno al costume’, progetto promosso ed organizzato dal Superotium Art Hotel di Napoli, che ospiterà gli incontri, con la collaborazione della Film commission, nato da un’idea della costumista premio David di Donatello Daniela Ciancio, come complemento ideale del corso di aggiornamento ‘Costume Design – From Sketch to Screen’, finanziato con le risorse della legge regionale Cinema Campania per l’aggiornamento professionale. All’incontro di domani con Canova, interverranno Gabi Scardi, esperta di arte contemporanea e curatrice di grandi mostre internazionali, e Paolo Ferrarini, studioso di nuove tendenze culturali, nuovi linguaggi e tecnologie applicate a design, moda e arti visive. Al secondo appuntamento, in programma domenica 24 febbraio, sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Marco Petroni, teorico e critico del design e docente presso l’Accademia Belle Arti di Napoli e il Politecnico di Milano, e di Caterina D’Amico, vertice della Scuola Nazionale di Cinema – Centro Sperimentale di Cinematografia. A fine febbraio, poi, avrà inizio il corso Maia Plus Campania, curato e coordinato da Graziella Bildesheim e Alessandra Pastore, già promotrici dei celebri Maia Workshops, programma leader in Europa nel campo dell’alta formazione in ambito audiovisivo. A marzo ed aprile Fabrizio Petrossi, character artist, illustratore e concept designer per il gruppo Disney, curera’ per il corso ‘Il Disegno Cartoon’, workshop propedeutico alla creazione di contenuti in animazione per il cinema e la televisione, applicazioni multimediali e concept design per lo sviluppo di videogiochi, rivolto a giovani professionisti campani operanti nel campo dell’animazione, del fumetto o dell’illustrazione. A partire da marzo, inoltre, 34 professionisti campani avranno la possibilita’ di frequentare gratuitamente corsi di inglese individuali e collettivi messi a disposizione dalla commissione al British Council di Napoli. Saranno rinnovati i sostegni ai giovani professionisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento a elevato livello di specializzazione, che si potranno tenere anche in altri Paesi europei. Un altro bando, invece, prevede sostegni alle imprese campane per la partecipazione ai piu’ importanti mercati dell’audiovisivo in Europa e per la presentazione di opere selezionate nei programmi ufficiali di festival di rilevanza nazionale e internazionale. Imminente, inoltre, la pubblicazione della seconda call del bando ‘Enhancing Creativity’, che prevede l’assegnazione di borse da 20mila euro ciascuna a societa’ di produzione indipendenti campane che investano in progetti di autori anche emergenti per la scrittura di nuove sceneggiature. Rinnovata infine la collaborazione con il Media Desk Italia di Europa Creativa, con Istituto Luce Cinecitta’ e con le altre quattro film commission del Sud Italia (Lucana FC, Calabria FC, Apulia FC e Sicilia FC) per la seconda edizione del ‘Media Talents on Tour’, il percorso in cinque tappe ed altrettanti workshop rivolto a dieci produttori emergenti del Sud. I workshop sono dedicati alle varie fasi di sviluppo dei progetti audiovisivi, dallo sviluppo creativo alla ricerca di finanziamenti e coproduzioni, dalla partecipazione a bandi e mercati, al marketing. La tappa campana e’ stata programmata in concomitanza con lo svolgimento degli Incontri Internazionali di Cinema di Sorrento, per dare ai partecipanti ulteriori opportunita’ di networking professionale e di approfondimento.