Film festival europeo in Tanzania, l’Ambasciata italiana presenta Soul Travel, il docu-film di Guia Zapponi

Nell’ambito del film festival europeo in Tanzania “ZIFF goes to Mainland”, l’Ambasciata d’Italia ha presentato, in anteprima in questo Paese, il docu-film della regista italiana, Guia Zapponi, “Soul Travel”, vincitore del Premio per la miglior regia documentari al Terra di Siena International Film Festival del 2021. Il film, realizzato con fondi del Ministero della Cultura, parla di un viaggio in Tanzania di un gruppo di giovani amici italiani che, in un clima di grande empatia e inclusivita’ con i tanzaniani, scalano il monte Kilimanjaro e riscoprono se stessi. La pellicola è stata molto apprezzata per la presentazione molto positiva riservata alla popolazione locale, ai suoi usi e alla sua cultura. La regista Zapponi è intervenuta all’evento e, al termine della presentazione, ha risposto alle numerose domande del folto pubblico del National Art Institute di Bagamoyo. Il Direttore dello Zanzibar International Film Festival, Martin Mahando, ha invitato la regista Guia Zapponi ad effettuare un workshop all’edizione 2023 della rassegna cinematografica in parola.

