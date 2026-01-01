Film & Food Festival, Nolan Funk tra le stelle di Sorrento

Super stelle dello spettacolo e grandi chef protagonisti della, pronto a trasformare la Penisola Campana in un palcoscenico di cinema, musica e eccellenze culinarie.Già in costiera il nuovo volto del cinema internazionalenoto per Partner Track, The Flight Attendant e Counterpart, e atteso nel 2026 nelal fianco di William H. Macy, sarà tra i protagonisti della kermesse. Accanto a lui il collega(già vincitore di 11 Emmy Awards, soprattutto per la serie TV The Bay), la produttricee la sceneggiatriceTra gli altri ospiti ci saranno gli attori, il cantante e attorela regista franceseil registae gli attori italianiAd aprire ufficialmente le proiezioni gratuite sarà ilnel ruolo di Kal-El / Clark Kent / Superman, sostituendo, e affiancato danel ruolo di Lois Lane. La manifestazione si svolgerà da venerdì 2 a martedì 6 gennaio, dalle 15:30 fino a tarda notte, presso il Teatro Tasso.La musica sarà protagonista concon gli allievi del Conservatorio di Salerno.Accanto al cinema, come da tradizione, il festival celebra l’eccellenza dell’enogastronomia nazionale. Sarà presente e premiato un gruppo di chef di rilievo, tra cu(Terrazza Bosquet, Sorrento),(Mirabelle, Roma),(Il Gabriello, Roma, Piazza di Spagna) e(Casa Brunori, Grottaferrata), interpreti di percorsi diversi ma accomunati da cucina di identità e qualità.Non mancheranno, inoltre, due protagonisti della ristorazione italiana all’estero, in un anno particolarmente felice per il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio universale:(Ibiza, Marina di Botafoc) e(LiaSti, Mykonos).Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale alla pagina, con numerose proiezioni speciali e appuntamenti per tutta la durata del festival.Il Sorrentofff è promosso dall’associazione senza scopo di lucro The Artists Club Italia, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania e può contare, sin dalla sua nascita, su un presidente onorario d’eccezione, l’attore americano