Film & Food Festival, Nolan Funk tra le stelle di Sorrento

Super stelle dello spettacolo e grandi chef protagonisti della quarta edizione del Sorrento Film & Food Festival 2026, pronto a trasformare la Penisola Campana in un palcoscenico di cinema, musica e eccellenze culinarie.
Già in costiera il nuovo volto del cinema internazionale Nolan Funk, noto per Partner Track, The Flight Attendant e Counterpart, e atteso nel 2026 nel film “Eternity” di Jamie Marshall, al fianco di William H. Macy, sarà tra i protagonisti della kermesse. Accanto a lui il collega Kristos Andrews (già vincitore di 11 Emmy Awards, soprattutto per la serie TV The Bay), la produttrice Meadow Williams e la sceneggiatrice Celeste Fianna.
Tra gli altri ospiti ci saranno gli attori Gary Stretch e Dessy Tekenetejiana, il cantante e attore Moustapha Mbengue, la regista francese Charlotte Schiøler (Maoussi), il regista Mimmo Calopresti e gli attori italiani Aurelio Amato, Graziano Scarabicchi e Francesca Bergesio.
Ad aprire ufficialmente le proiezioni gratuite sarà il film “Superman”, con David Corenswet nel ruolo di Kal-El / Clark Kent / Superman, sostituendo Henry Cavill, e affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. La manifestazione si svolgerà da venerdì 2 a martedì 6 gennaio, dalle 15:30 fino a tarda notte, presso il Teatro Tasso.
La musica sarà protagonista con Phil e Numa Palmer, Amedeo Minghi, Moreno Conficconi e Marco Zurzolo con gli allievi del Conservatorio di Salerno.
Accanto al cinema, come da tradizione, il festival celebra l’eccellenza dell’enogastronomia nazionale. Sarà presente e premiato un gruppo di chef di rilievo, tra cui Antonino Montefusco (Terrazza Bosquet, Sorrento), Stefano Marzetti (Mirabelle, Roma), Claudio Conti (Il Gabriello, Roma, Piazza di Spagna) e Bruno Brunori (Casa Brunori, Grottaferrata), interpreti di percorsi diversi ma accomunati da cucina di identità e qualità.
Non mancheranno, inoltre, due protagonisti della ristorazione italiana all’estero, in un anno particolarmente felice per il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio universale: Claudio Piazzolla (Ibiza, Marina di Botafoc) e Massimo Cirillo (LiaSti, Mykonos).
Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale alla pagina https://sorrentofff.com/programma, con numerose proiezioni speciali e appuntamenti per tutta la durata del festival.
Il Sorrentofff è promosso dall’associazione senza scopo di lucro The Artists Club Italia, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania e può contare, sin dalla sua nascita, su un presidente onorario d’eccezione, l’attore americano Daniel McVicar.

