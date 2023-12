Filo d’Angelo, abbigliamento da camera per uomo, donna e bambino: ecco la collezione 2024

Filo d’Angelo, brand italiano di homewear per uomo, donna e bambino, lancia una collezione colorata, di grande vestibilità e adatta a tutte le taglie.

Uniti da un filo comune che ha i tratti romantici del sogno, tra amore e desiderio, i modelli proposti sono diversi e caratterizzati per la collezione 2024 da importanti novità.

Se le linee prevedono proposte sleepwear declinate in kimono, pigiami di vari modelli e lunghezze, sottovesti e camicie da notte, nel 2024 ci sono altre new entry tra cui “Filo” composto da tre iconici pezzi, pantaloni, top e kimono per un total look raffinato ed esclusivo.

Da sempre la donna Filo d’Angelo ama essere impeccabile anche in casa, avvolta in tessuti caldi che le donano un’allure chic di giorno così come nelle ore notturne.

A proposito di tessuti, altra grande novità è rappresentata dall’introduzione di nuove stoffe tra cui il caldo cotone, la flanella e la ciniglia.

Per Filo d’Angelo i dettagli hanno un alto valore e a tal proposito questa nuova linea è impreziosita da dettagli in cristalli che illuminano e donano un aspetto elegante.

Una collezione comfy dalle linee morbide e dai volumi rilassati pensata per le Filo lovers dove il sogno inizia dal momento in cui indossano un suo capo nel segno del comfort e del benessere.

La collezione FW2024 è destinata dunque ad avvolgere chi la indossa in un abbraccio nelle fredde serate invernali, valorizzando il concept dell’abbigliamento da camera e portandolo ufficialmente alla ribalta come capo glamour e di tendenza.

