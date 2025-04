“Filosofà”, disquisizioni comiche di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

Roma, 9 apr. (askanews) – Un nuovo “spettacolo – non spettacolo” per la prossima estate: “Filosofà, Disquisizioni comiche da divano”, con Corrado Nuzzo e Maria De Biase e la partecipazione straordinaria di Matteo Saudino (Barbasophia) e l’Orchestrina Filosofante con musiche di Paolo Damiani, debutterà in prima nazionale il 4 luglio alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco e poi in tour in tutta Italia.

Lo spettacolo vivrà, ogni sera, di un rapporto continuo tra palco e platea, facendo del pubblico stesso un protagonista sotto la guida e la conduzione di Corrado e Maria, reduci da una stagione teatrale straordinaria, e giovandosi delle riflessioni filosofiche, mai banali, di Matteo Saudino, conosciuto come Barbasophia.

Tra uno stacchetto musicale e l’altro, si parlerà d’Amore, il grande argomento, da cui tutto più o meno discende. Se secondo Platone i gradi dell’amore sono 5 (corpo, anima, leggi, scienze e amore puro), è facile capire come intorno a questo tema ci possa stare davvero tutto, in un ideale viaggio nel contemporaneo che toccherà, con corde e stili diversi, molte sponde: dal sesso al potere, dalla politica al cibo, dalla bellezza ai social fino ai tabù e persino fino a quel tabù per eccellenza che è la morte.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono una coppia nella vita e sul palcoscenico, si muovono con agilità e versatilità tra televisione, radio e teatro (sono reduci, ad esempio, dal successo di “Delirio a due” di Ionesco). Matteo Saudino è il filosofo rock, meglio conosciuto come Barbasophia, che ha trovato la via giusta per farci capire in maniera semplice, ma non semplicistica, quanto la filosofia sia importante per analizzare il presente (basti pensare ai suoi libri – uno su tutti: “Ribellarsi con filosofia” – o al suo podcast: “Pensiero stupendo”, per non parlare del suo seguitissimo canale YouTube).

Dopo Roma, il 6 luglio faranno tappa a Venaus (TO) per le Borgate dal Vivo Festival; l’11 a San Mauro Pascoli (Folì Cesena), a Villa Torlonia Teatro per Reverso); il 21 luglio a La Spezia per La Spezia Estate Festival; il 31 agosto Alessandria per Attraverso Festival e il primo settembre Saluzzo per Attraverso Festival.