Fim Cisl Campania sugli investimenti di Fca: Merito di chi ha sottoscritto gli accordi

Con una lunga nota, che di seguito riportiamo integralmente, la Fim Cisl Campania attraverso il suo numero uno Giuseppe Terracciano interviene sugli investimenti di Fca.

“Il passaggio dall’auto a benzina o diesel a quella elettrica, rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’Automotive, anche così manifestandosi la necessaria attenzione ai problemi ambientali del pianeta. Non è un passaggio da poco, perché costringe l’intera organizzazione del trasporto su gomma ad una rivoluzione dell’intero contesto, a partire dalla sostituzione delle pompe con le colonnine, per non parlare della produzione e dello smaltimento delle celle. I protagonisti sono, quindi, molti ed il Governo è uno di questi, in particolare per tutto quanto attiene alle infrastrutture.

La conferma da parte dell’a.d. di Fca Manley dei 5 miliardi di investimenti per gli stabilimenti italiani per il passaggio all’ibrido/elettrico, oltre a smentire i soliti detrattori che vedevano Fca interessata solo agli stabilimenti americani, premia ancora una volta la Fim-Cisl e le altre organizzazioni sindacali, che, nel 2010, a partire da Pomigliano hanno puntato al rilancio di uno stabilimento in chiusura, per obsolescenza, concordando una nuova organizzazione del lavoro, una turnistica e un sistema ergonomico a fronte di investimenti per ripartire con la produzione.

Fca scommette, quindi, sull’Italia: ora tocca a noi accettare la nuova sfida ed essere in grado di competere con i colossi mondiali dell’auto, per mantenere qui il marchio e gli investimenti.

Fca è la più grande azienda privata del Paese e, solo per questo, ha sempre rappresentato un simbolo da contrastare da parte di chi è antagonista a prescindere ed ha un suo massimalismo genetico.

L’arrivo del Suv Alfa Romeo Tonale che al momento si aggiunge alla Panda e alla successiva produzione della Panda ibrida, è il coronamento del piano del 2010, che arriva finalmente a conclusione. Sono state così smentite tutte le cassandre interessate, che vedevano un finto impegno di Fca a Pomigliano ed in Italia, con la volontà di sfruttamento della classe operaia. Invece il risultato dimostra il contrario, grazie anche alla Fim che si è sempre impegnata e si impegna ogni giorno per tutelare al meglio le condizioni di lavoro e quelle economiche, con la stipula del Ccsl e degli accordi integrativi.

Con il passaggio all’elettrico, lo stabilimento di Pratola Serra, specializzato nella produzione dei motori, è direttamente interessato al processo di ristrutturazione, di riorganizzazione e innovazione tecnologica e va tenuto conto del fatto che un motore elettrico è molto diverso da quello meccanico. In Campania siamo particolarmente attenti a questa problematica e riteniamo pure apprezzando gli investimenti annunciati dall’a.d. Fca Manley, si debba al più presto aprire un confronto relativamente alle ricadute sui lavoratori, in particolare discutere del piano di formazione e per affrontare il necessario periodo di transizione conseguente alla ristrutturazione delle linee di montaggio. In un quadro positivo di investimenti e crescita produttiva, a fronte di un contesto in cui la produzione industriale cala producendo recessione, è inaccettabile che si continui a demonizzare solo il gruppo Fiat mettendo a rischio l’investimento industriale di queste proporzioni. La legge sull’incentivazione dell’elettrico e la disincentivazione del diesel, in un momento in cui la produzione nazionale è indietro rispetto a quella di altri paesi che vendono vetture in Italia è una legge sbagliata, che va corretta al più presto, perché ci penalizza come sistema paese, così come ci penalizzano fortemente gli scioperi contro l’incremento dei turni di lavoro, recentemente proclamati dalla Fiom a Pomigliano. È ora di remare tutti nella stessa direzione e di mettere da parte i pregiudizi ideologici e le facili ricerche di consenso, perché, per difendere seriamente i lavoratori, dobbiamo creare le condizioni affinché le imprese investano nei nostri territori, tenendo conto della competitività mondiale, che è un elemento di cui non possiamo non tener conto se vogliamo garantire lo sviluppo industriale e l’occupazione nelle nostre aree, che partono svantaggiati rispetto alle altre. Il Paese, per uscire dalla recessione ed imboccare la via dello sviluppo ha bisogno di coesione tra tutti gli attori in scena e partire da Pomigliano. Imboccare una nuova strada può dare il via ad una nuova fase di benessere per tutti, a partire dai più deboli, ai quali non deve darsi assistenza, ma lavoro. Come Fim Campania, riteniamo quindi positivo l’impegno annunciato da Fca, e siamo pronti, ancora una volta, a metterci al servizio dei lavoratori per assicurare una occupazione di qualità oltre che di quantità e, soprattutto, un sicuro futuro”.