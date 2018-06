Fimaa, presentata la rivista “Quotazioni Metroquadro”

Presentata al Circolo Canottieri Napoli “Quotazioni Metroquadro” la pubblicazione curata da Fimaa Napoli e edita da Mediapass di Gianfranco Passarelli. L’iniziativa editoriale, diretta da Roberto Esse, è il risultato annuale dello scrupoloso lavoro degli agenti valutatori coordinati da Fimaa e contiene i valori al metro quadro, strada per strada (e questa è la peculiarità), degli immobili dell’area territoriale di Napoli e provincia oltre ad approfondimenti informativi settoriali.

In città c’è una grande stabilizzazione dei prezzi. In particolare, fermo restando il costante interesse da parte degli acquirenti per quartieri cittadini come Vomero, Chiaia e Posillipo, il Centro Antico complice il turismo, è in cima alle preferenze di chi intende acquistare a Napoli la prima casa in particolare, via Toledo, Piazza Bovio e Piazza Nicola Amore.

“Quotazioni Metroquadro è il punto di arrivo di un lavoro durato un anno insieme con il consiglio direttivo Fimaa Napoli in collaborazione con Mediapass di Gianfranco Passarelli e del direttore Roberto Esse”, ha dichiarato Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa Italia “Federazione Italiana Mediatori Agenti in Affari.

Durante la mattinata sono intervenuti: Giacomo Errico, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Napoli; Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa Italia “Federazione Italiana Mediatori Agenti in Affari; Pietro Ciavola, editore Mediapass; Ilaria Profumi direttore Generale Re/Max Italia; Maurizio Visconti, direttore commerciale Mediofimaa; Raffaello Lerro, presidente Asppi “Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari” sede Provinciale di Napoli; avvocato Daniele Mammani, consulente legale Fimaa Italia. A moderare l’evento, Vincenzo De Falco, presidente Provinciale Fimaa di Napoli “Federazione Italiana Mediatori Agenti in Affari”.