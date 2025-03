FIMI in prima linea per i giovani creativi campani nel festival “Creative”

“FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana è lieta di annunciare il suo patrocinio e il suo impegno attivo a favore del progetto Creative – Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, un’iniziativa che promuove la creatività giovanile come strumento di valorizzazione della cultura e della musica del territorio campano. FIMI parteciperà in modo diretto alle attività di selezione musicale, inviando una corposa squadra di A&R delle proprie aziende associate (Sony Music, Universal Music, Warner Music, BMG e Believe) per la commissione delle audizioni che si terranno il 18 e il 19 marzo nell’ambito dei laboratori musicali “Canzone D’Autore” e “Urban Rap”: un’importante occasione di visibilità e di accesso al mondo della musica per i talenti emergenti”. E’ quanto comunica FIMI in una nota. Il progetto Creative, che è promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, in intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo, offre ai giovani tra i 18 e i 34 anni un’opportunità di crescita professionale in ambito musicale, artistico e tecnologico. “FIMI – si legge ancora – è entusiasta di poter contribuire attivamente alla scoperta di nuovi talenti e di sostenere questo progetto che valorizza la creatività come un motore di cambiamento e di crescita culturale per il territorio napoletano, promuovendo l’arte e il talento come strumenti di contrasto al disagio sociale”.