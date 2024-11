Roma, 24 nov. (askanews) – Matteo Berrettini conquista il primo set del primo match della finale di coppa Davis contro l’olandese Van de Zandschulp. Finisce 6-4, confermando il break conquistato nel nono gioco. Matteo ha iniziato il set contratto, poi è uscito fuori alla distanza. Percorso inverso, invece, per Van de Zandschulp che ha concesso qualcosa in più nelle fasi finali del parziale. Tutto deciso tra l’ottavo e il nono gioco con una serie di 8 punti consecutivi per il romano.