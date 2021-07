Finale Europei, Raggi: “Ipotesi Olimpico aperto al pubblico”

(Adnkronos) – Stadio Olimpico aperto per la finale degli Europei 2020. E’ l’ipotesi al vaglio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in vista del match di domenica a Wembley tra l’Italia e la vincente di Danimarca-Inghilterra in programma stasera. “Stiamo valutando l’ipotesi di riaprire lo stadio sempre con le regole Uefa, quindi 25% e 16mila spettatori massimo per vedere la finale. Quindi se ci saranno le condizioni potrà essere un luogo per vedere la finale. Stiamo valutando”, ha detto Raggi alla presentazione della prossima maratona presso la Camera di Commercio di Roma. La prima cittadina della Capitale si è poi rivolta al Coni su Twitter: “Coni, domenica proiettiamo la finale di Euro 2020 allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale”, si legge nel tweet della sindaca.