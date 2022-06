Finalissima 2022, Mancini deluso: “Argentina migliore di noi”

(Adnkronos) – “L’Argentina è stata migliore di noi. Nel primo tempo abbiamo fatto due errori sui due gol concessi, la partita era equilibrata, poi loro sono stati più bravi, hanno comandato la partita, sono stati i migliori”. Lo ha detto un deluso Roberto Mancini, ai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 3-0 con l’Argentina nella Finalissima 2022. “I cambi? Avremmo voluto cercare di fare un gol per riaprire la partita ma credo che nel secondo tempo abbiamo avuto poche possibilità. Nel primo siamo stati in partita, mentre nel secondo abbiamo fatto troppo poco per cercare di ribaltarla”, ha concluso il ct.

La partita segna l’addio di Giorgio Chiellini all’azzurro. “Sapevamo che sarebbe stato difficile. Mi aspetto un periodo difficile, c’è bisogno di ripartire, mi auguro che tutta Italia stia vicino a questo gruppo”, ha detto il difensore.