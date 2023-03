Finalmente il bel tempo, in Italia alta pressione stabile e temperature in aumento

Fase stabile sull’Italia per il rinforzo dell’alta pressione: temperature in aumento e venti in attenuazione. Domenica possibile passaggio di una debole perturbazione Oggi condizioni anticicloniche sull’Italia con tempo diffusamente stabile e soleggiato e con temperature per lo più in ripresa. Va infatti smorzandosi la fresca ventilazione settentrionale anche al Sud e la massa d’aria va mitigandosi. Sabato, complice la disposizione della ventilazione dai quadranti meridionali, proseguirà il rialzo termico, più sensibile nel settore peninsulare. Entro la fine del giorno- affermano i meteorologi Meteo Expert – assisteremo a un aumento delle nuvole in Sardegna e al Centronord, segnale di un indebolimento dell’anticiclone e dell’affacciarsi di una perturbazione non intensa (n. 7 del mese) che domenica, secondo le attuali proiezioni, potrebbe portare qualche precipitazione tra Emilia-Romagna, parte delle regioni centrali e Sardegna. Lunedì un po’ di instabilità dovrebbe scivolare in direzione delle Isole maggiori.