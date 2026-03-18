Finanza, ad aprile summit a Napoli sulla riforma del TUF

La riforma del TUF e le prospettive evolutive del diritto dell’economia saranno al centro del convegno “Riforma del TUF e nuove frontiere del diritto dell’economia”, in programma il 9 e 10 aprile 2026 presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

L’iniziativa rappresenta un importante confronto della comunità scientifica italiana del diritto dell’economia su un tema oggi al centro del dibattito istituzionale e accademico: la modernizzazione della disciplina dei mercati finanziari e l’adattamento del quadro normativo alle trasformazioni dell’economia europea e globale.

L’evento è promosso dalla comunità dei gius-economisti italiani ed è organizzato con la responsabilità scientifica di Diego Rossano (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) e Filippo Sartori (Università di Trento), presidente dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE).

“Sono molto lieto di accogliere a Napoli la comunità scientifica del diritto dell’economia” dichiara Rossano “per discutere della riforma del TUF e delle nuove sfide della regolazione dei mercati finanziari. È un momento importante di confronto tra studiosi e istituzioni su un tema oggi centrale per l’evoluzione dell’ordinamento finanziario“.

“Come Presidente dell’ADDE sono particolarmente lieto di aver promosso questo incontro dedicato alla riforma del TUF. L’iniziativa conferma la vitalità della comunità scientifica del diritto dell’economia e la sua capacità di contribuire, con spirito critico e costruttivo, al dibattito sulle trasformazioni in atto nell’ ordinamento” afferma Sartori.

L’appuntamento di Napoli si colloca in continuità con il recente confronto accademico organizzato presso la Luiss Guido Carli da Raffaele Lener e Paola Lucantoni, che ha avviato un ampio dibattito scientifico sulla riforma del TUF e sulle nuove esigenze regolatorie dei mercati dei capitali. Il convegno partenopeo intende proseguire e approfondire tale riflessione, offrendo uno spazio di analisi sulle implicazioni giuridiche ed economiche della riforma.

I lavori si apriranno il 9 aprile presso Villa Doria d’Angri, con i saluti istituzionali del rettore Antonio Garofalo e del sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze onorevole Federico Freni.

La prima sessione sarà dedicata all’architettura e ai principi generali del TUF riformato e sarà presieduta dalla giudice della Corte costituzionale Antonella Sciarrone Alibrandi.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con una sessione sulla corporate governance e sull’informazione societaria, presieduta da Rossano, e con una sessione dedicata ai rapporti tra controllo societario e mercato e alle nuove regole sulle OPA, presieduta da Andrea Sacco Ginevri.

La seconda giornata, il 10 aprile presso l’Aula Magna di Via Acton, sarà dedicata ai temi dell’intermediazione finanziaria e della gestione collettiva del risparmio, presieduta da Sartori, e al ruolo del TUF nel contesto europeo, con una sessione presieduta da Maddalena Rabitti, consigliera Ivass.

Il convegno si propone di offrire una riflessione approfondita sull’evoluzione del diritto dei mercati finanziari, analizzando le prospettive di riforma del TUF alla luce delle trasformazioni della capital markets regulation, dell’integrazione europea e delle nuove dinamiche della governance societaria.