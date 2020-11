Finanza alternativa, Graded tra le storie di successo di Garanzia Campania Bond

Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, figura tra le storie di successo di “Garanzia Campania Bond”, strumento attivato dalla Regione Campania con la società in-house Sviluppo Campania per facilitare l’accesso delle PMI al mercato di capitali, attraverso strumenti di finanza alternativa. L’operazione che coinvolge Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale in qualità di anchor investor, è coordinata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mcc e Banca Finint (attraverso la controllata FISG), che agisce in qualità di Arranger, supportato da Grimaldi Studio Legale e ELITE.

“La riconversione ecologica dei processi produttivi non può fare a meno di aziende specializzate nella progettazione, installazione, monitoraggio, gestione e manutenzione di impianti ad alta efficienza con la capacità di applicare le più moderne tecnologie ai processi di riconversione delle fonti fossili e di quelle rinnovabili – scrive il sito di Garanzia Campania Bond – Aziende come Graded SpA per le quali la continua ricerca di servizi energetici sempre più evoluti e la costante capacità di innovarsi attraverso l’incremento di investimenti in Ricerca e sviluppo rappresentano gli elementi critici in un percorso di crescita sul mercato. Vanno in questa direzione le numerose partnership avviate con i principali Atenei del Centro Sud e con alcuni distretti come Smart Power System, Atena, Stress e Mar.Te su progetti di ricerca finalizzati a realizzare una rete di trasporto e distribuzione dell’energia integrata col territorio, interconnessa e intelligente”.

“Con Garanzia Campania Bond – sostiene l’amministratore delegato Vito Grassi – compiamo un nuovo passo in avanti verso il percorso di crescita e rafforzamento della struttura aziendale, già avviato anche grazie alla partecipazione al programma Elite, con il supporto di una comunicazione sempre più trasparente ed immediata e secondo un linguaggio comune a più stakeholders”.

Garanzia Campania Bond ha rappresentato per Graded un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario attraverso l’emissione di un Mibond da 2 milioni di euro, assistito dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania.

“L’operazione – prosegue Vito Grassi – aiuterà la Società a consolidare il segmento Energie Rinnovabili, facendo leva sugli strumenti messi a disposizione dalla Digital Transformation per offrire soluzioni sempre più efficienti, sostenibili e all’avanguardia. L’obiettivo è quello di consolidare la presenza sul territorio di una realtà che investe sui giovani e sulle attività di ricerca e sviluppo in Campania”.

Con le risorse finanziarie assicurate dall’emissione del Minibond Graded non si propone solo di rafforzare la presenza nei settori in cui è già attiva, ma vuole anche allargare il suo raggio di azione a nuovi comparti produttivi, quali l’agroindustria e la filiera alimentare, facilitando interventi di ammodernamento, ristrutturazione, adeguamento tecnologico degli impianti assieme ad azioni funzionali all’accelerazione del processo di trasformazione digitale in atto.