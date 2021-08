Finanza: S&P, cala tasso default aziende con rating ‘spazzatura’

Roma, 25 ago. -(Adnkronos) – Il tasso di default delle aziende speculative-grade europee (ovvero con rating ‘spazzatura’) potrebbe scendere entro giugno 2022 al 3,25% dal 4,7% di giugno 2021. In questo scenario di base, 24 società speculative-grade andrebbero in default. Lo segnala un report di S&P Global Ratings che elabora anche uno scenario ottimistico, in cui il tasso di default potrebbe addirittura scendere al 2% entro giugno 2022 (con 15 default), mentre in uno scenario pessimistico il tasso potrebbe al 5,5% (con 42 default).