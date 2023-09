Finanza.tech, Occhinegro acquista nuove azioni della controllante Sursum Corda

Finanza.tech, società leader nel comparto fintech, fa sapere che il Ceo Nicola Occhinegro rileva il 5 per cento delle quote della controllante Sursum Corda. Quest’ultima è titolare del 75 per cento delle azioni di Finanza.tech. La famiglia Occhinegro (Nicola Occhinegro con l’80,98 per cento e Marilena Bianco con il 9,02 per cento) ha possiede il 90 per cento del capitale sociale di Sursum Corda.

“L’incremento della partecipazione del nostro Ceo e founder nella controllante Sursum Corda rappresenta un forte segnale di fiducia nelle prospettive di crescita del gruppo, nonché di motivazione verso il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”, commenta il presidente Stefano Tana.