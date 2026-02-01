Finanziamenti Simest per partecipazione a fiere internazionali anche in Italia

Simest supporta le Pmi che vogliono partecipare a fiere internazionali. Il finanziamento copre spese di stand, allestimento e materiali promozionali. È a tasso agevolato e può prevedere contributo a fondo perduto fino al 50%. Permette di promuovere prodotti e servizi senza incidere sul cash flow. Serve predisporre preventivi e documentazione dettagliata. La richiesta avviene tramite portale Simest o banche convenzionate. I fondi aumentano la visibilità internazionale dell’azienda. Consentono di stabilire contatti commerciali mirati. La partecipazione a fiere diventa più accessibile e sicura. Questo strumento favorisce l’espansione nei mercati esteri. Simest finanzia anche la partecipazione a fiere digitali. Copre piattaforme online, webinar e demo virtuali. Riduce i costi rispetto alle fiere tradizionali. Permette di raggiungere mercati lontani senza spostamenti. Serve predisporre materiali digitali professionali e contenuti accattivanti. È possibile combinare finanziamento e contributo a fondo perduto. Il portale Simest consente la gestione semplice della richiesta. Favorisce networking digitale e raccolta contatti qualificati. Le Pmi possono aumentare la visibilità internazionale con minori rischi. È uno strumento innovativo per l’internazionalizzazione delle PMI.

