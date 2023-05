Finanziamento online: quando richiederlo e come sceglierlo

Chi desidera acquistare una nuova moto o ristrutturare casa, ma non vuole pesare troppo sul bilancio familiare o non dispone di liquidità sufficiente, può richiedere un finanziamento.

Ricorrendo a questo strumento finanziario, il consumatore ha la possibilità di sostenere spese, necessarie o desiderate, che gli consentiranno di apportare qualche piccolo cambiamento alla propria vita, migliorandone la qualità e aprendo nuove prospettive per il futuro.

Molte banche offrono inoltre la possibilità di richiedere finanziamenti online. Questa formula rende la richiesta più veloce e agevole, eliminando tutta una serie di passaggi, come prendere gli appuntamenti e il doversi recare presso le filiali scelte, evitando uno spreco di tempo.

Finanziamento online: di cosa si tratta

Quando si parla di finanziamento si fa riferimento principalmente alle forme di prestito finalizzate, ossia la cui richiesta è direttamente correlata al bene o al servizio che si intende acquistare.

In fase di richiesta del prestito, il cliente deve indicare chiaramente le finalità di utilizzo del denaro, che non potrà essere impiegato per sostenere spese differenti da quelle decise inizialmente.

Questo significa che, se si intende acquistare una nuova automobile, ma non si dispone di capitale sufficiente, si può procedere con la richiesta di finanziamento auto con finalità “acquisto auto nuova” che offrirà la possibilità di entrare immediatamente in possesso del veicolo e di pagarlo, attraverso la restituzione del prestito, in comode rate mensili. Il denaro non potrà però essere usato per acquistare, ad esempio, un nuovo elettrodomestico e nemmeno per riparare la vecchia automobile.

Per cosa è possibile richiederlo

Oltre che per l’acquisto della nuova auto, il finanziamento finalizzato può essere richiesto anche per altre finalità, come:

l’acquisto di un’automobile usata;

la riparazione di un veicolo già in proprio possesso;

l’acquisto di una moto, nuova o usata;

la ristrutturazione di un immobile;

l’acquisto di nuovi elettrodomestici o arredi.

Il finanziamento casa, richiedibile per le ultime due finalità, non deve essere confuso con il mutuo. Oltre a non poter essere utilizzato per l’acquisto dell’immobile, permette di richiedere somme molto più contenute, ma comunque piuttosto elevate, e di dilazionarne la restituzione in un massimo di 84 mesi.

Anche chi desidera effettuare un viaggio, pagare un corso di studi per sé o i propri figli, acquistare un computer nuovo oppure chi deve sostenere spese mediche o veterinarie di importo elevato, può ricorrere ai finanziamenti online, scegliendo la tipologia più adatta a soddisfare le specifiche esigenze e a pagare, nella sua totalità o in parte, la spesa che deve sostenere.

Scegliere il finanziamento online: gli aspetti da considerare

Sebbene il primo aspetto da considerare sia la finalità a cui può essere destinato il finanziamento richiesto, ve ne sono numerosi altri, non meno importanti, utili per individuare la scelta migliore e più conveniente.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, è importante accertarsi che tanto la richiesta del preventivo iniziale quanto l’inoltro della domanda e la sottoscrizione del contratto finale possano essere effettuati totalmente online, senza obbligo di recarsi presso una filiale della banca scelta.

Anche verificare la credibilità e l’affidabilità dell’istituto bancario scelto, nonché accertarsi che vengano applicati elevati standard di sicurezza per la protezione dei dati, è fondamentale.

A livello di convenienza, la scelta del finanziamento dovrà tenere conto del TAN e del TAEG, ossia del Tasso di interesse Annuo e del Tasso Annuo Effettivo Globale. Quest’ultimo in particolare rappresenta il costo effettivo del finanziamento e include anche tutte le spese obbligatorie per la sua apertura e gestione, ad eccezione delle spese notarili e di perizia e delle imposte.

Per finire, sarà fondamentale accertarsi di possedere tutti i requisiti richiesti, come l’età minima e massima ed il possesso di sufficienti garanzie di solvibilità. Inoltre si potrà verificare se la banca offra l’opportunità di proteggere il prestito tramite la sottoscrizione di un’assicurazione, non obbligatoria.