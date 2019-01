Finarte, per il fallimento finisce ai domiciliari Corbelli. Ex patron del Napoli

L’ex patron del Napoli Calcio nei primi anni 2000 Giorgio Corbelli si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Brescia. L’imprenditore da alcuni giorni sta scontando la condanna, diventata definitiva, ad un anno per reati fiscali commessi quando era presidente di Finarte, casa d’aste che era quotata in Borsa e fallita nel 2012. Corbelli dovrà affrontare a breve anche il nuovo processo davanti alla Corte d’Appello di Napoli per il fallimento della società partenopea ed in particolare per quanto riguarda il centro sportivo di Soccavo dove si allenava la squadra sotto la sua presidenza.