Fincantieri, a Castellammare via alla costruzione della nuova nave Cunard: sarà consegnata nel 2022

Con la cerimonia del taglio della lamiera e’ iniziata nello stabilimento di Fincantieri di Castellamare di Stabia la costruzione della 249/a nave della Cunard, la seconda piu’ grande a battere la bandiera della compagnia crocieristica. Il primo troncone sara’ costruito a Castellamare; la nave sara’ consegnata a Monfalcone (Gorizia) nel 2022. Il gruppo cantieristico in passato ha realizzato anche “Queen Victoria” nel 2007 e “Queen Elizabeth” nel 2010. “La 249/a ‘Cunarder’ sara’ la nostra quarta unita’ di lusso nel 21/o secolo – ha detto Simon Palethorpe, president di Cunard – la nuova nave si ispira ai successi del nostro passato, integrando lo spirito Cunard con nuovi concetti e idee entusiasmanti che offriranno un’esperienza di viaggio unica ed esclusiva ai nostri ospiti”. “Siamo molto orgogliosi di dare inizio a questo capitolo della storia di Cunard – ha osservato il direttore del cantiere di Castellamare, Gilberto Tobaldi – con l’inizio della costruzione della nuova nave e non vediamo l’ora di lavorare con loro e con Carnival UK squadre nei prossimi mesi”. Cunard ha inoltre annunciato – si legge in una nota – di aver commissionato una scultura unica nel suo genere, realizzata con il primo pezzo di acciaio tagliato per la nuova unita’. Il lavoro sara’ affidato allo scultore Sam Shendi, per essere poi esposto a bordo della nave.