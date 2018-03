Fincantieri, accordo con il Gruppo Grimaldi per l’ammodernamento di due Cruise Ferry

Una lettera di intenti per il programma di allungamento e trasformazione dei cruise ferry Cruise Roma e Cruise Barcelona: la costruzione dei tronconi che verranno inseriti nelle navi comincera’ nel 2018, mentre il termine delle operazioni e’ previsto, presso lo stabilimento di Palermo, entro l’estate del 2019. A sottoscrivere l’accordo Fincantieri e il Gruppo Grimaldi. Le due unita’, attualmente impiegate sulla tratta giornaliera Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona con la livrea Grimaldi Lines, sono state costruite da Fincantieri nel cantiere di Castellammare di Stabia e consegnate al gruppo partenopeo rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Sono lunghe 225 metri, hanno una stazza di circa 54.000 tonnellate, e una capacita’ di trasporto di circa 3.000 persone, con 2.400 m2 di ponte auto e circa 3.000 metri lineari per mezzi pesanti. Nel troncone di allungamento, della lunghezza di circa 29 metri, troveranno spazio circa 600 metri lineari per merci pesanti in piu’, 80 posti letto in nuove cabine passeggeri, due sale poltrone dalla capacita’ complessiva di 450 posti e un nuovo ristorante Family self-service, che avra’ circa 270 posti a sedere. Previsti anche lavori di rinnovamento delle aree pubbliche esistenti, inclusa la creazione di un ristorante tematico. Infine, verranno implementate le dotazioni di sicurezza della nave per far fronte all’aumento di capacita’ di trasporto passeggeri. Al termine del progetto di allungamento, curato dalla divisione Ship Repair and Conversion di Fincantieri, ogni nave sara’ lunga circa 254 metri, avra’ una stazza di circa 63.000 tonnellate, sara’ in grado di ospitare 3.500 persone, con 3.000 m2 di ponte auto e oltre 3.700 metri lineari destinati ai mezzi pesanti.

Sotto il profilo tecnologico e’ prevista l’adozione di soluzioni d’avanguardia rivolte alla riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico, quali l’installazione di scrubber per la depurazione dei gas di scarico e un impianto di mega batterie a litio per alimentare la nave durante le soste nei porti senza la necessita’ di mettere in funzione i diesel-generatori, raggiungendo cosi’ l’obiettivo promosso dal Gruppo Grimaldi delle zero emissioni in porto. “L’ambizioso programma di rinnovamento e allungamento dei nostri due cruise ferry Cruise Roma e Cruise Barcelona, dimostra l’impegno continuo del Gruppo Grimaldi all’eccellenza, all’innovazione e al rispetto dell’ambiente”, cosi’ Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo. “Siamo molto lieti di aver rinsaldato lo storico rapporto di collaborazione con Fincantieri, affidando – aggiunge l’ad di Grimaldi – la commessa al cantiere di Palermo, del quale apprezziamo la grande capacita’ e professionalita’ dei lavoratori, e contribuendo cosi’ a creare nuova occupazione in un delicato momento per il Meridione”. Per l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono “non e’ un caso se siamo stati chiamati a operare per il rinnovamento di due navi high-tech, da noi stessi costruite. Infatti, grazie alla notevole esperienza accumulata in questi anni dal nostro cantiere di Palermo, affermatosi come punto di riferimento a livello mondiale per questo genere di operazioni, altamente sofisticate. Abbiamo consolidato la nostra leadership anche nel comparto delle riparazioni e trasformazioni. Simili referenze – conclude – costituiscono il miglior viatico per riaprire la collaborazione con un prestigioso gruppo armatoriale con il quale in passato abbiamo lavorato a lungo e con successo, servendola per diversi suoi brand”. Fincantieri ha costruito in passato 30 unita’ di vario tipo per il Gruppo Grimaldi.