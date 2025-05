Fincantieri, accordo strategico con Enra Energy Solutions per le commesse in Malesia

In occasione della Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (Lima) in Malesia, Fincantieri ha firmato un accordo di collaborazione tecnica con Enra Energy Solutions (EES), a sostegno del programma “15 to 5” della Royal Malaysian Navy per il rinnovo della flotta. L’intesa, siglata alla presenza delle autorità italiane e malesi, prevede la cooperazione per la fornitura e il supporto di nuove unità navali, tra cui le Multi Role Support Ships e le Littoral Mission Ships.

L’accordo mira a rafforzare le capacità operative della Malesia e a sviluppare l’industria locale, grazie anche al coinvolgimento di EES, specializzata in manutenzione e supporto logistico. Fincantieri metterà a disposizione la propria esperienza nello sviluppo di piattaforme navali ad alta tecnologia.

La partnership rientra nella strategia di Fincantieri di promuovere collaborazioni industriali durature, con trasferimento di competenze e tecnologia nei mercati strategici. Il Sud-Est asiatico rappresenta una regione chiave per l’industria della difesa marittima, e questa collaborazione segna un passo concreto verso la costruzione di un sistema industriale solido in Malesia, coniugando esperienza globale ed eccellenza locale.