Fincantieri, al via il programma per dare slancio alla cantieristica negli Usa

Fincantieri Marine Group, parte del gruppo Fincantieri guidato dall’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, insieme ai cantieri dei Grandi Laghi Fraser Shipyards (Superior, Wisconsin) e Donjon Marine (Erie, Pennsylvania), annuncia la creazione di un quadro di collaborazione industriale volto a sviluppare nuovi programmi di costruzione navale e a introdurre tecnologie avanzate nella cosiddetta “Fourth Coast”. Lo comunica la società in una nota. L’iniziativa si inserisce nel contesto degli sforzi dell’Amministrazione statunitense per rafforzare rapidamente la capacità cantieristica nazionale. L’alleanza riunisce tre realtà industriali altamente complementari, che uniranno le proprie competenze per partecipare alla gara relativa alla costruzione di un nuovo Homeland Security Cutter – rompighiaccio leggero per la U.S. Coast Guard. In questo contesto, Fincantieri è pronta ad assumere un ruolo di leadership, coordinando le attività industriali e promuovendo la collaborazione con ulteriori partner che vorranno contribuire allo sviluppo di questo ecosistema emergente.