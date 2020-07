Fincantieri assegna a Castellammare di Stabia una commessa della Marina francese

Quattro blocchi di prua per altrettante navi militari, destinate alla Marina francese, saranno costruiti qui da noi a Castellammare di Stabia dalla Fincantieri. Le consegne saranno scaglionate fino al 2027 e le sezioni verranno poi assemblate con quelle realizzate a Saint Nazaire. Si tratta di un primo passo verso il grande polo cantieristico, fortemente voluto da Giuseppe Bono, che nascerà dalla sinergia con la francese Chantiers de l’Atlantique. I quattro blocchi di prua saranno consegnati tra il 2021 e il 2027 e saranno assemblati agli altri tronconi delle navi realizzati in riva alla Loira, a Saint Nazaire, in Francia, dove si costruiscono quattro navi di supporto logistico (Lss) per la Marina francese. Da Fincantieri fanno sapere che “la collaborazione italo-francese rientra nel consorzio temporaneo formato da Chantiers de l’Atlantique e Naval Group nell’ambito del programma franco-italiano Lss guidato da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti) per conto di Dga, la direzione generale per gli armamenti francese, e della sua controparte italiana Navarm”. Il progetto Lss è una parte rilevante anche del programma pluriennale per il rinnovamento della flotta della Marina Militare Italiana. Si tratta di un programma che prevede un massiccio impiego di tecnologie avanzate: l’obiettivo, infatti, è un altissimo livello di innovazione capace di rendere queste nuove unità estremamente flessibili, capaci cioè di intervenire in diversi profili di utilizzo con un elevato grado di efficienza. “La Lss – sottolinea Fincantieri – coniuga, infatti, la capacità di trasporto al trasferimento ad altre unità navali di carichi liquidi (gasolio, combustibile avio, acqua dolce) e solidi (parti di rispetto, viveri e munizioni)”. Come si vede, dunque, si tratta di navi flessibili adatte a svolgere missioni diverse a seconda dalle esigenze che di volta in volta si manifestano.