Fincantieri, Castellammare in piazza: Comune al fianco degli operai

L’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia scenderà in piazza al fianco delle maestranze della Fincantieri che protestano da due giorni a causa del trasferimento anticipato della nave Trieste dallo stabilimento stabiese a quello di Muggiano. La decisione dell’azienda di Trieste è stata assunta per motivi tecnici, ma per le tute blu si traduce in 6 mesi di lavoro in meno rispetto al carico di ore stabilito e che inciderà soprattutto sull’occupazione dell’indotto. Il sindaco di Castellammare di Stabia ha già scritto al presidente del Consiglio e al ministro dello Sviluppo, alla Regione Campania e al presidente del Porto di Napoli per chiedere un tavolo ministeriale permanente sul futuro di Fincantieri a Castellammare di Stabia, e chiedere il rispetto degli impegni finanziari assunti per il rilancio del cantierre navale. Fu in occasione del varo della nave Trieste, il 25 maggio scorso, che l’allora ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, annunciò investimenti nel cantiere stabiese per 70 milioni di euro, e dall’a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, furono promessi ulteriori 40 milioni di euro per l’innovazione tecnologica dello stabilimento, mentre il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, fece riferimento a 35 milioni di euro per il rifacimento della banchina. ”Ribadiamo sin d’ora la nostra vicinanza ai lavoratori e alle maestranze e ci dichiariamo pronti a sostenere, lottando al loro fianco, per il nostro glorioso e prestigioso cantiere – scrive in una nota la maggioranza al Comune di Castellammare di Stabia L’auspicio e’ che gia’ da domani venga convocato il tavolo tecnico dal Governo nell’interesse esclusivo dell’intera citta’ di Castellammare di Stabia e della valorizzazione del piu’ antico stabilimento navale italiano”.