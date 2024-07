Fincantieri, eccellente gestione del rischio: è la prima azienda italiana a ottenere l’attestazione ISO 3103

Fincantieri è la prima azienda in Italia ad aver ottenuto l’attestazione ISO 31030. La prestigiosa attestazione, rilasciata da Rina e riconosciuta a livello mondiale, conferma l’eccellenza nella gestione del rischio nei viaggi dei dipendenti, un ambito cruciale per garantire la loro sicurezza e il loro benessere.

L’attestazione rappresenta un traguardo significativo per Fincantieri, riflettendo l’impegno costante del Gruppo nel proteggere e supportare le proprie persone. Tale risultato rafforza ulteriormente la posizione di leader nel settore e dimostra la dedizione nel mantenere elevati standard di duty of care.

Per Fincantieri, garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto è una priorità assoluta. L’adesione agli standard ESG sottolinea l’impegno a creare un ambiente di lavoro che non solo rispetti l’ambiente e promuova la buona governance, ma che ponga anche la massima attenzione alla sicurezza e al benessere dei dipendenti.

Il conseguimento dell’attestazione ISO 31030 è una prova tangibile di tale impegno, dimostrando come la sicurezza sia integrata nella strategia aziendale e operativa. Un percorso ambizioso che evidenzia la volontà di Fincantieri di migliorare continuamente e standardizzare le pratiche di gestione del rischio su scala globale. Solo nel corso dell’ultimo anno, i dipendenti di Fincantieri hanno effettuato circa 25.000 viaggi in 40 paesi e cinque continenti.

“Siamo estremamente soddisfatti di essere i primi in Italia a ottenere l’attestazione ISO 31030 – ha detto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri –. Un risultato che testimonia la nostra dedizione alla sicurezza e al benessere dei dipendenti e ci posiziona come pionieri nel settore. La sicurezza e il benessere delle nostre persone sono al centro dell’azione quotidiana, oltre a rappresentare uno dei pilastri fondamentali del nostro piano industriale e un aspetto chiave delle nostre pratiche ESG, dove la ‘S’ non sta solo per sociale, ma anche per sicurezza”.

Carlo Luzzatto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA, ha aggiunto: “L’attestazione ISO 31030, che RINA opera in linea con i propri accreditamenti generali, permette alle organizzazioni che applicano questo modello virtuoso di ottenere una validazione e una testimonianza rispetto a quanto fatto in materia di gestione dei rischi legati ai viaggi. Desidero congratularmi con Fincantieri che, anche in questa occasione, ha tracciato la rotta, tutelando la sicurezza e il benessere delle sue persone anche durante le trasferte“.

Fincantieri continua a investire in iniziative volte a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e a migliorare le condizioni di lavoro in tutti i cantieri. L’azienda è pioniera nell’implementazione di tecnologie avanzate per la sicurezza e la protezione dei lavoratori. Tali iniziative riflettono l’impegno di Fincantieri non solo a rispettare, ma a superare i requisiti di tutte le leggi, le regolamentazioni e gli standard del settore applicabili, contribuendo così alla creazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e sostenibile.