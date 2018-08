Fincantieri, estesa al 5 settembre l’exit offer per le azioni Vard

Fincantieri annuncia l’estensione al 5 settembre della durata dell’exit offer finalizzata all’acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings non già detenute lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas. In una nota si legge che “la chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del 24 agosto 2018, è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del 5 settembre 2018, o ad altre date future che saranno comunicate da o per conto di Fincantieri O&G”.