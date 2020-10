Fincantieri, Grimaldi e Its Logistica: nuove figure professionali per la navalmeccanica. Via ai corsi gratuiti

Fincantieri, Grimaldi e Its Logistica Puglia hanno collaborato per la costituzione di un nuovo percorso didattico dedicato a una nuova figura professionale per la navalmeccanica, denominato “Tecnico Superiore per la produzione e l’installazione dei sistemi di apparato motore di bordo”, che prenderà il via nelle prossime settimane nel prestigioso Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi.

Il percorso biennale gratuito, destinato a chi è in possesso di diploma di scuola seconda superiore, è nato a seguito di un’indagine condotta dallo staff dell’ITS Logistica Puglia con i player del settore info-mobilità e infrastrutture logistiche per individuare i fabbisogni di figure professionali e per venire incontro alle esigenze occupazionali del settore della cantieristica, in particolare nell’ambito della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture. L’obiettivo è quello di avviare iniziative formative che favoriscano i processi di inserimento dei giovani diplomati nel mercato del lavoro.

Nello specifico la figura professionale formata sarà quella di un tecnico specializzato nella supervisione delle fasi di realizzazione degli impianti di bordo nel rispetto dei programmi di produzione, delle regole sulla sicurezza, degli standard qualitativi e delle previsioni di budget. In particolare il Tecnico superiore per la produzione e l’installazione dei sistemi di apparato motore di bordo, sovrintenderà le fasi di costruzione sistemazione, montaggio e messa in funzione degli impianti e apparati di propulsione compresi i sistemi elettrici e di automazione, necessari alla vita della nave. Si tratta di una figura di raccordo tra la progettazione e la produzione, che deve conoscere approfonditamente il “sistema nave”. La richiesta è stata formulata dal Gruppo Fincantieri che coinvolgerà la propria controllata in loco Isotta Fraschini Motori. Un’esigenza rilanciata anche da altre aziende del settore che hanno evidenziato la stessa urgenza, come il Gruppo Grimaldi.

Il nuovo corso in partenza nel capoluogo brindisino, al quale sarà possibile iscriversi attraverso il portale www.itslogisticapuglia.it è stato progettato sulla base dei fabbisogni di competenze espresse da Fincantieri, dal Gruppo Grimaldi e da numerose altre aziende del comparto della nautica da diporto e della cantieristica navale pugliese interessate a fornire servizi efficienti, affidabili, innovativi per il trasporto marittimo e continuamente alla ricerca di soluzioni che promuovano una mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale.

“Siamo onorati – ha commentato il presidente dell’Its Silvio Busico – di aver lavorato con due grandi gruppi come Fincantieri e Grimaldi per progettare un percorso che offre una grande opportunità ai giovani pugliesi. Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione il Gruppo Grimaldi è una multinazionale di logistica integrata, specializzato nel trasporto marittimo di auto, merci rotabili, container e passeggeri. Per i nostri corsisti la possibilità di studiare in aula e sul campo con manager in grado di trasferire un incredibile bagaglio di esperienze, è la strada da seguire per acquisire le competenze necessarie e spendersi in modo efficace e nel mondo del lavoro”.

Giuseppe Bono, Amministratore Ddelegato di Fincantieri, ha commentato: “Questo corso costituisce un’importante tappa nel percorso di avvicinamento del sistema imprenditoriale a quello scolastico nazionale, in linea con la strategia perseguita da Fincantieri che a maggio 2018 ha firmato un protocollo d’intesa con il Miur con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e il mondo del lavoro nel settore navalmeccanico. Siamo convinti che questo settore, come ogni altro comparto ad alto contenuto tecnologico, abbia bisogno di giovani qualificati, in possesso di un bagaglio di competenze in linea con le esigenze delle imprese. È il mercato che lo richiede con forza, e in una fase di espansione del settore navale questa necessità appare ancora più impellente”. Bono ha concluso: “Ricordo inoltre con grande convinzione che in passato sono stati proprio gli Istituti Tecnici a plasmare l’ossatura della moderna industria nazionale. È un’esigenza, questa, ancora attualissima, motivo per cui salutiamo con favore la rinnovata collaborazione con la regione Puglia”.

“Il Gruppo Grimaldi ha costruito negli anni un ampio network di collaborazioni con il mondo scolastico e accademico, stipulando convenzioni con numerosi istituti scolastici superiori ed atenei universitari in tutta Italia – ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – Siamo da sempre in prima linea nel promuovere cultura e creatività all’interno del tessuto sociale, consapevoli del fatto che la società in cui viviamo richiede non solo un alto livello di conoscenza, ma anche un percorso di apprendimento permanente, che consenta di ampliare sempre più competenze e abilità”.