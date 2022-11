Fincantieri in lutto, addio a Giuseppe Bono

E’ morto Giuseppe Bono, ex Ad di Fincantieri e presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia. Bono, alla guida per oltre 20 anni della società di cantieristica navale, si spegne all’età di 78 anni. Il suo nome è legato a quello di numerose aziende pubbliche. Dal 1993 al 2002 è direttore generale e amministratore delegato di Finmeccanica. Successivamente è nominato a.d. di Fincantieri, leader della cantieristica in Europa, fino a maggio 2022. Cavaliere del Lavoro e Cavaliere della Legion d’Onore francese, Bono è anche membro del consiglio generale di Confindustria e presidente di Promostudi La Spezia.