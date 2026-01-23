Fincantieri, Mattarella: beneficio a economia, prestigio all’Italia

Roma, 23 gen. (askanews) – “Non posso lasciare questo incontro senza una breve parola di saluto. Saluto che rivolgo al vicepresidente della Camera, al presente della ragione, al sindaco, a tutti presenti, a coloro che lavorano qui nel cantiere e un saluto particolare al presidente e all’amministratore di Fincantieri, ringraziandoli per quanto han detto, ringraziandoli per quanto Fincantieri fa, recando grande beneficio all’economia nazionale e prestigio all’Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prendendo la parola a Palermo al termine della sua visita nei cantieri navali di Fincantieri.

“Abbiamo visto prima – ha sottolineato il capo dello Stato – una mostra fotografica che è stata allestita e il filmato che è stato presentato: ci hanno insieme fornito alcune immagini significative della storia del cantiere. Questa immagine della storia è stata illustrata al meglio dalla presenza dei due dipendenti, poc’anzi, il più anziano e più giovane delle maestranze del cantiere. È stata una scelta felice mettere insieme il più anziano e il più giovane”, ha osservato Mattarella, non soltanto per il significato di indicare “che la storia del cantiere continua trasmettendosi da una generazione all’altra” ma perché “ha voluto rappresentare lo spirito del cantiere che si trasferisce da generazione in generazione, il senso di appartenenza delle maestranze, che in questo cantiere è sempre stato molto alto. Ed è questo spirito che ha accompagnato e sorretto l’alta professionalità, presidente Mazzotta, che ha sempre caratterizzato questo cantiere e che oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive così ampie e così rinnovate e rilanciate”.

“Quello che abbiamo visto prima, velocemente, con i lavori in corso su alcune navi è significativo di queste prospettive. Ma tutta questa prospettiva, questa condizione si basa sul lavoro che viene svolto dalla maestranze. Rivolgo loro un ringraziamento e un saluto, un augurio di grandissima cordialità”, ha concluso.