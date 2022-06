Tui Cruises, navi super ecologiche made in Italy

Fincantieri inizia i lavori per nuove imbarcazioni super ecologiche. Il 22 giugno taglio lamiera della prima di 2 navi da crociera di nuova concezione a propulsione a gas, per la compagnia Tui Cruises. Una joint venture tra i gruppi Tui Ag e Royal Caribbean Cruises. Saranno costruite a Monfalcone (Gorizia) e consegnate nel 2024 e 2026. La cerimonia si è svolta alla presenza di Wybcke Meier, Ceo di Tui, e Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri, nel sito di San Giorgio di Nogaro (Udine). Qui ha sede il Centro Servizi Navali, società specializzata in servizi logistici e lavorazioni per il parco lamiere degli stabilimenti Fincantieri del Nord Est. Con circa 160mila tonnellate di stazza lorda queste navi si basano su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri, che valorizza le caratteristiche di modernità e sostenibilità, con un funzionamento quasi privo di emissioni mentre si trovano in porto.