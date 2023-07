Il Cda di Fincantieri approva la semestrale di bilancio. Spicca il risultato dei ricavi, che aumentano di oltre il 4 per cento in un anno. In crescita anche il portafoglio commesse, pari a 2,1 miliardi di euro contro 1,5 miliardi della semestrale 2022. Unico neo la posizione finanziaria netta, negativa per 2,8 miliardi di euro. In risalita l’Ebitda che raggiunge quota 5 per cento contro il 2,6 per cento del 2022 (sempre riferito ai primi 6 mesi). “Con il settore cruise che ha ripreso in pieno il percorso di crescita di lungo periodo, le potenziali nuove opportunità nel militare sia Italia che all’estero e il megatrend delle energie rinnovabili offshore, i tre pilastri della nostra attività presentano tutti prospettive incoraggianti e possiamo confermare per il 2023 le previsioni di mantenimento del pieno regime produttivo che consentirà il consolidamento dei ricavi e della marginalità, che si attesterà su un valore intorno al 5% confermando le attese”, commenta l’a.d. Pierroberto Folgiero.

I principali dati

▪ Ricavi e proventi: euro 3.669 milioni in incremento del 4,5 % rispetto a 1H 2022 (euro 3.510 milioni).

▪ Ebitda pari a euro 185 milioni (euro 90 milioni in 1H 2022) e Ebitda margin a 5,0 % (era 2,6% a giugno 2022).

▪ Risultato di periodo adjusted positivo per euro 3 milioni (negativo per euro 94 milioni nel primo semestre 2022).

▪ Risultato del periodo è negativo per euro 22 milioni (negativo per euro 234 milioni nel 2022) dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti (euro 33 milioni).

▪ Posizione finanziaria netta, a debito per euro 2.813 milioni (euro 2.531 milioni al 31 dicembre 2022), coerente con i volumi di produzione sviluppati dal Gruppo nel corso del semestre e con il piano delle consegne che prevede 4 unità cruise nella seconda metà dell’anno.