Fine settimana con contenuti vari, come il tempo previsto nel corso dello stesso

Nel Meridione d’Italia le giornate di oggi e di domani dovrebbero essere caratterizzate da condizioni del tempo che, seppur diverse a prima vista, appaiono molto simili a quelle primaverili.Tanto almeno per buona parte del centro e del sud del Paese. Per il resto del centro e in tutto il nord, il tempo tenderà in prevalenza a variare. Limitando l’osservazione alla sola Capitale, “dove si puote ciò che si vuole”, prendendo in prestito da Dante una sua espressione le varie condizioni appena citate, sebbene condite con salsa politica, tenderebbero a uniformarsi.Continueranno, come spesso accade, a proseguire allo stesso modo, nell’attesa dell’inizio della prossima settimana, la prima di novembre. Con la giornata odierna è iniziato il cont down verso la fine dell’anno e i molti adempimenti di periodo, stando i conflitti – di ogni genere – in piena attività, specialmente quelli che lasciano sul suolo vittime e rovine, metteranno a breve termine in affanno l’apparato burocratico e la macchina governativa che dovrebbero reggere il funzionamento, se possibile con il dovuto impegno, del Paese Italia. Sul fuoco, al momento, stanno cuocendo pietanze tradizionali, che danno il loro da fare, peraltro già noto e quindi in teoria scadenzabile, e piatti del genere nouvelle cuisine, come la Riforma della Giustizia e tutto ciò che è collegato a essa. Non sarà facile giungere a conclusione degli adempimenti accennati per la fine dell’anno. In tal caso potrebbe essere necessario ricorrere a espedienti di efficacia solo formale, non il massimo dal punto di vista della correttezza. Le guerre stanno dando conferma che ormai non avrebbero nessuna ragione di esistere. Altrettanto non possono essere considerate uno strumento adatto alla risoluzione dei massimi problemi. È il caso quindi che gli episodi violenti in atto da qualche anno, diventìno presto uno sgradevole ricordo, accentuato dalla circostanza che, alla fine di ciascun episodio, il cosiddetto bottino di guerra è poca cosa rispetto ai danni di vincitori e vinti. Nel frattempo, per non avvilirsi troppo, sarà il caso di andare in visita dai defunti.