“Io non devo entrare in nessun partito, non ho tessere. Cerco di ragionare per dare contributi”. Lo ha detto Gianfranco Fini, intervenuto a Napoli alla presentazione del libro “La casta siete voi” di Enzo Raisi. Ragionando sulla crisi della sinistra, Fini ha spiegato che “la sinistra soffre in primo luogo di un problema di identità, mentre la destra, piaccia o meno, un’identità ce l’ha. La sinistra questo lo ha perso”.