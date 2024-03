Fininvest, al via riassetto immobiliare: Macherio a Barbara Berlusconi

Milano, 18 mar. (askanews) – Riassetto immobiliare in casa Fininvest, con le storiche residenze di Silvio Berlusconi che saranno spartite tra i figli. E’ andata, infatti, a Barbara Berlusconi la villa di Macherio, mentre la primogenita Marina si è aggiudicata Villa Campari sul Lago Maggiore. Villa Feltrinelli, conosciuta anche come Villa Zeffirelli, a Roma sull’Appia Antica, sarà acquistata da Pier Silvio Berlusconi. La residenza milanese di via Rovani da tempo era stata acquistata dall’ultimogenito Luigi.

Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, è stato firmato un accordo tra Fininvest e Dolcedrago per l’acquisizione di Immobiliare Idra – proprietaria di svariati immobili di pregio, tra cui Villa Certosa in Costa Smeralda – da parte di Fininvest Real Estate, società che all’interno del gruppo Fininvest svolge l’attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il valore dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 400 milioni di euro.

Immobiliare Idra è stata fino ad oggi controllata al 100% dalla Dolcedrago, che era al 99,5% di Silvio Berlusconi, poi passata alla comunione dei figli eredi. Obiettivo dell’operazione è quello di poter usufruire delle strutture e competenze di Fininvest Real Estate nella valorizzazione e nella gestione degli immobili.