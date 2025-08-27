Fininvest, il fondo Ppf aderisce all’offerta pubblica di scambio su Prosebian

“Dopo aver ritirato la propria offerta il 21 agosto, Ppf ha deciso di apportare le proprie 36.539.628 azioni, pari a circa il 15,68 per cento del capitale sociale in circolazione di ProSiebenSat.1, all’offerta di Mfe-MediaForEurope (gruppo Fininvest, nda) e di liquidare i propri strumenti finanziari residui in ProSiebenSat.1″. Così in una nota il fondo Ppf annuncia di uscire da Prosieben e di apportare il suo pacchetto all’offerta del ‘Biscione’, la cui quota nel gruppo tedesco “appare molto probabilmente sufficiente per garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti di ProSiebenSat.1”, specifica la nota di Ppf.