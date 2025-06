Fininvest: nel 2024 utile gruppo sale a 263 mln, dividendo da 100 mln

Milano, 26 giu. (askanews) – Il gruppo Fininvest ha chiuso il 2024 con un utile consolidato di 263,5 milioni di euro, in aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente, e con ricavi consolidati a oltre 3,98 miliardi (+3%). Il risultato netto della capogruppo, Fininvest Spa, crolla invece a 2,7 milioni rispetto all’utile di 101 milioni del 2023, riconducibile – spiega la holding della famiglia Berlusconi – ad alcune componenti non ricorrenti, come la svalutazione dell’AC Monza e lo stanziamento relativo all’erogazione liberale in favore della Fondazione Ennio Doris, al netto delle quali l’utile 2024 risulterebbe in crescita di oltre il 30%. Secondo quanto si apprende, il dividendo quest’anno salirà a 100 milioni, raddoppiato rispetto ai 51 milioni erogati lo scorso anno.

Nel 2024, nonostante lo scenario globale complesso, il gruppo Fininvest “si è distinto per solidità, visione strategica e capacità di adattamento, conseguendo risultati di assoluto rilievo”, sottolinea l’azienda. “MFE si è confermato il primo editore nel consumo televisivo, radiofonico e on-demand in Italia, e ha mosso importanti passi avanti nel suo progetto di creazione di un broadcaster paneuropeo; Mondadori ha proseguito nel percorso di focalizzazione sui propri core business, con iniziative mirate nei libri e nel digitale; Banca Mediolanum ha archiviato un anno con risultati economico-finanziari record, confermando un trend di crescita strutturale, che prosegue ormai da anni”.

“Tutti i parametri economici di sintesi del Gruppo Fininvest sono in crescita e ciò testimonia l’efficacia delle scelte strategiche compiute e la capacità delle società del Gruppo di generare valore anche in contesti complessi”, sottolinea ancora la holding. “Particolarmente rilevante è stato anche il percorso di rafforzamento patrimoniale e di disciplina finanziaria che ha permesso una significativa generazione di cassa e una sensibile riduzione dell’indebitamento”. La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembre 2024 evidenzia un indebitamento (ante applicazione dell’Ifrs 16) di 921,9 milioni rispetto ai 1.075,6 milioni di fine 2023. La posizione finanziaria netta totale, ovvero dopo l’applicazione dell’Ifrs 16, è pari a 1.107,3 milioni dai 1.260,1 milioni di un anno prima.

Nel 2024, il gruppo ha effettuato investimenti per 658,2 milioni, in crescita rispetto ai 639,7 milioni del 2023. Il patrimonio netto consolidato totale a fine 2024 risulta pari a circa 4,94 miliardi.