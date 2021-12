Finlandia, consegnata l’innovativa nave “Costa Toscana”

L’Ambasciatore d’Italia in Finlandia, Sergio Pagano, ha partecipato presso i cantieri navali Meyer di Turku, alla cerimonia di consegna della nave “Costa Toscana”, la nuova ammiraglia della flotta di Costa Crociere e nave gemella della “Costa Smeralda”, varata anch’essa nella città portuale della Finlandia sud-occidentale due anni fa.

Alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per ridurre le emissioni, la nuova ammiraglia è un tributo in primo luogo alla Toscana e più in generale all’Italia, grazie ad un raffinato stile italiano che si riflette anche su arredamento, illuminazione, tessuti ed accessori, tutti made in Italy. “Costa Toscana” è una vera e propria “smart city” itinerante, con 2.663 cabine può ospitare 6.730 passeggeri. Lunga 337 metri, larga 42, 185 mila tonnellate di stazza lorda, la nave è orientata alla sostenibilità ambientale e per questo dotata di una serie di innovazioni tecnologiche d’avanguardia (dai dissalatori al consumo energetico intelligente, dal 100% di raccolta differenziata al riciclo).

Nel corso della cerimonia di consegna della nave, cui hanno preso parte anche il Direttore Generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, e l’Amministratore Delegato di Meyer Turku, Tim Meyer, l’Ambasciatore Pagano ha salutato con favore questa operazione contemporaneamente commerciale ed industriale, che testimonia sia delle eccellenti potenzialità della collaborazione tra operatori italiani e finlandesi, sia della grande capacità di attrazione del “Made in Italy”, anche declinato in chiave di innovazione tecnologica, design e attenzione alla sostenibilità ambientale.