Finlandia, due premi internazionali alla ricercatrice della Federico II Cristina Mele

Cristina Mele, ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese e di Service Innovation presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli studi di Napoli Federico II, ha ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali per il suo contributo alla ricerca nel campo del marketing e dell’innovazione dei servizi. Tra i riconoscimenti conferiti, figura il Grönroos Service Research Award, assegnato dal Centre for Relationship Marketing and Service Management (CERS) presso la Hanken School of Economics (Finlandia). Si tratta di uno dei premi più prestigiosi a livello internazionale nel settore, destinato a studiosi che si sono distinti per aver innovato e fatto progredire in modo pionieristico la ricerca sui servizi, nel solco della Nordic School of Marketing Thought. A questo si affianca il Bo Edvardsson “Industry Impact in Services” Award, che celebra l’attività di quegli studiosi la cui ricerca, didattica e attività di divulgazione hanno avuto un impatto rilevante sulla pratica manageriale e organizzativa nel settore dei servizi. “Sono profondamente onorata di ricevere questi premi – ha dichiarato la professoressa Mele, come si legge sul sito dell’ateneo campano – perché rappresentano un riconoscimento non solo personale, ma anche per il lavoro svolto insieme ai colleghi e collaboratori del mio Dipartimento e ai colleghi internazionali con cui collaboro da anni, tra cui il Service Research Center (CTF) dell’Università di Karlstad, dove ho l’onore di essere Ander Visiting Professor. La ricerca sui servizi ha oggi un ruolo centrale nel ripensare l’innovazione, la sostenibilità e le relazioni tra imprese, istituzioni e cittadini”.